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“Oynarken oynadığınız futboldan önce siz keyif alın. Hem kendiniz keyif alın, hem de izleyenlere keyif verin” mottosu ile yıllardır kendi futbol anlayışına yön veren teknik adamın, yine bu doğrultuda hem bir arada oynamaktan keyif alan hem de oynadıkları futbolla taraftarları heyecanlandıran ve mutlu eden bir takım oluş-turma amacında olduğu öğrenildi.