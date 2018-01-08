Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; G.Saray’daki 4. döneminde Sarı-Kırmızılı takımı kendi 7. kez şampiyonluğa ulaştırma hedefleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Antalya kampı boyunca oyuncularına kendi oyun felsefesini aşılamaya çalışacak.
Teknik adamın bu konudaki en büyük destekçileri, 2000 yılındaki efsane takımda onunla birlikte büyük başarılara imza atan ve yeniden ekibine dahil ettiği yardımcıları olacak.
Antalya’da yaptıracağı çalışmalarla bir yandan takımını fiziksel olarak sezonun iki yarısına en iyi şekilde hazırlayacak olan Fatih Terim, diğer yandan ise “Terimizm” olarak da bilinen futbol felsefesini, en ince detaylarına kadar oyuncularına anlatmak olacak.
“Oynarken oynadığınız futboldan önce siz keyif alın. Hem kendiniz keyif alın, hem de izleyenlere keyif verin” mottosu ile yıllardır kendi futbol anlayışına yön veren teknik adamın, yine bu doğrultuda hem bir arada oynamaktan keyif alan hem de oynadıkları futbolla taraftarları heyecanlandıran ve mutlu eden bir takım oluş-turma amacında olduğu öğrenildi.
Tecrübeli hocanın kendi oyun felsefesini en ince detaylarına kadar aktarmaya çalışacağı Antalya kampı boyunca, ona hem oyuncu hem de antrenör olarak yıllarca öğrencilik yapan ve elde edilen büyük zaferlerde de pay sahibi olan üç eski yardımcısı Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala da yardımcı olacak.
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