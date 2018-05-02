Süper Lig’in son 3 haftasına şampiyonluğun en büyük adayı olarak giren Galatasaray’ın bu başarısında, 9 Nisan’daki Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası gece yarısı havaalanında yaşananlar büyük rol oynadı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı taraftarlar, büyük üzüntü içinde İstanbul’a inen futbolcuları ve hocalarını bağırlarına basarken, bu tablo karşısında duygulanan Fatih Terim’in de gözleri dolmuştu. Kulübe yakın kaynaklar, taraftarın verdiği destek ve Terim’in takım otobüsünde yaptığı konuşmanın çıkışın başlangıcı olduğu görüşünde birleşiyor.

YEMİN ETTİLER

Oyuncularına seslenen Terim’in, “Bize bu desteği veren insanları artık üzmemeliyiz, mutlu etmeliyiz. İşte bu yüzden şampiyon olmalıyız” sözleri adeta bir milat oldu. Hocalarının sözleri ve taraftarların kendilerine sahip çıkışını gören futbolcular o gün şampiyonluk yemini etti. Sarı-Kırmızılı yetkililer, “Bu konuşmanın ardından futbolcular daha çok hırslandı, işlerine motive oldu” diyerek o günün önemine dikkat çekti. Taraftarların desteğini yüreklerinde hisseden Sarı-Kırmızılı takım, tek yumruk olup sırasıyla çok kritik M.Başakşehir, A.Alanya ve Beşiktaş maçlarından zaferle ayrılıp mutlu sona bir adım daha yaklaştı.