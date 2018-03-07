Karabükspor maçından sonra İtalya’ya giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in burada boş durmadığı belirtildi.

Akşam' ın haberine göre Terim, Inter yöneticileriyle buluşarak şu anda kiralık olarak Galatasaray’da bulunan Yuto Nagatomo’nun sezon sonu için bonservisini istedi. Terim'in, “Asamoah sonrasında zaten ona ihtiyacınız kalmadı. Bize verin” dediği iddia edildi.

Inter’le mukavelesi 2019 yılında tamamlanacak Japon futbolcu konusunda İtalyan kulübüyse bedelsiz gönderilmesine sıcak bakmadı. Ancak tarafların 1-2 milyon euro civarında bir bonservis üzerinde büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.