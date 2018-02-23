Fatih Terim, bu pazar 22:45'te oynanacak Roma-Milan maçı öncesinde Corriere dello Sport'a röportaj verdi. Serie A'da forma giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nu değerlendiren Terim'in yorumları için "Cengiz Ünder'i size ben anlatayım" başlığı kullanıldı. İşte Fatih Terim'in İtalyan gazetesine verdiği röportaj...
- Cengiz Ünder, Serie A’nın genç yeteneklerinden. Onun 20 yaşında Serie A’da etkili olacağını düşünür müydünüz?
"O, İtalya’ya gelmeden önce de bizim ülkemizde de önemli maçlarda oynayan, kendisini gösteren umut vadeden bir oyuncuydu, halen de öyle. İşine odaklanan, motivasyonu antrenmanlarda üst düzeyde olan sorumlu bir profesyonel."
"Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip."
- Hakan Çalhanoğlu, birkaç yaş daha büyük ve o çoktan kendi değerini göstermiş durumda...
"Hakan yaşına rağmen çok olgun biri. Özel yaşantısında da son derece güvenilir ve tam bir profesyonel. Tam bir takım oyuncusu. Takım arkadaşları için maksimumunu verir ve büyük bir esnekliğe sahip olma avantajı var."
"Gol olsun, assist olsun her şeyi yapmasını biliyor, çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu. Benim dönemimde milli takımda bir hayli şans buldu. Milan’da kendini daha da geliştirebilir. Genç yaşta olmasına karşın uluslararası deneyime sahip. Bu da onun İtalya’ya adapte olmasına yardımcı oldu."
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