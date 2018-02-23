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"Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip."