Gazete Habertürk'ün haberine göre; Akhisar deplasmanını firesiz atlatan Galatasaray’ın, en yakın takipçileri Başakşehir ve Fenerbahçe ile arasında 3 puan bulunuyor.

Cimbom, son 2 maçta 4 puan çıkarsa dahi şampiyon olabilecek. Ancak teknik direktör Fatih Terim, iki maçtan 6 puan istediğini ve kesinlikle beraberliği düşünmediğini oyuncularına iletti.

YUMURTALI KUTLAMA!

52 yaşına giren kaleci antrenörü Claudio Taffarel'e tesislerde Brezilya tarzı doğum günü kutlaması yapıldı. Yumurtaların adeta havada uçuştuğu kutlamada ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.