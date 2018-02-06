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Brezilyalı sağ beki ikinci yarıda oyundan çıkarmaya karar veren ve Linnes'i saha kenarına gönderen kurt hoca, takımı 2-0 geri düşünce en az iki gol bulmak zorunda olduğu için tercihlerini hücum oyuncuları Belhanda, Sinan Gümüş ve Eren'den yana kullandı.