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Futbol

Fatih Terim, Sivasspor yenilgisini faturasını 5 futbolcuya kesti

06.02.2018 - 11:17 | Güncelleme:

Ortaya konulan futboldan ve alınan sonuçlardan memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile oynanacak kupa rövanş maçında neşteri vuracak

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    Sabah'ın haberine göre; şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Sivasspor'a 2-1 yenilerek zirveye çıkma şansını kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim faturayı futbolcularına kesti.

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  • 2 Fatih Terim neşteri vuruyor! 5 isim...
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    "Oyun kalitemiz çok düşüktü. Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Değişecek çok futbolcu vardı'' diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, 5 futbolcunun performanslarıyla şaşırttığı ortaya çıktı.

  • 3 Fatih Terim neşteri vuruyor! 5 isim...
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    Fatih Terim'in özellikle Mariano'ya çok sinirlendiği öğrenildi.

  • 4 Fatih Terim neşteri vuruyor! 5 isim...
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    Brezilyalı sağ beki ikinci yarıda oyundan çıkarmaya karar veren ve Linnes'i saha kenarına gönderen kurt hoca, takımı 2-0 geri düşünce en az iki gol bulmak zorunda olduğu için tercihlerini hücum oyuncuları Belhanda, Sinan Gümüş ve Eren'den yana kullandı.

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  • 5 Fatih Terim neşteri vuruyor! 5 isim...
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    Teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimler Muslera, Feghouli, Gomis ve Yasin de Sivas'ta döküldü.

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Yorumlar 32
  • Misafir 10 dakika önce
    Terimin gazı bitti şampyon Beşiktaş üst üste 3 !
  • Misafir 32 dakika önce
    Yasin denen bitki kazıcısını zaten oynatman hayatydı çakma imparator.He o kaleci de öyle goller yiyecekse o kadar para vermeye lüzum yok.Koy kaleye sandalye gitsin.
  • Misafir 50 dakika önce
    Yasin ve Mariano şut gönderin gitsin akedeş
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