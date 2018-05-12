Fatih Terim maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ''İstatistiklerin, iyi oyunların fazla konuşulmayacağı, üç puanların önemli olduğu bir dönemdeyiz. Hem iyi başladık, hem golle başladık, hem de ardından diğerini bulduk. Bu benim 800. maçımdı. Hem futbolcu hem antrenör olarak. Bu hikayeyi yazanlar içerideki kahramanlar. İnanıyorum ki son maçı da şampiyon olarak tamamlayacaklardır. Ozan'ı da taraftarla tanıştırmak istiyordum. O da Celil'le birlikte bizimle çalışıyordu. Galatasaray altyapısını yeniden canlandırmak bizim görevlerimizden biri.Büyük takımların refleksleri kötü oynadığında da kazanmak olmalı. Çok pozisyona girip, az pozisyon veren olduk. Deplasmanda biraz sıkıntı yaşadık. Bir de 2-0'dan sonra değişik oynuyoruz. Genelde oyuncularımızın performanslarının iyi olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Geçmişe dair de açıklamalarda bulunan Terim, ''Muhakkak ki gidişlerde benim de hatam vardır ama az hatalı olan benim. Beni gönderdiler dediğim zaman kimse inanmıyor, "Avrupa şampiyonu hocayı nasıl gönderdiler" diyorlar. İstikrarı sağlamak lazım. Bir gün başka bir konuma geçersem, buna göre hareket edeceğim.'' dedi.

Galatasaray'daki geçmişiyle ilgili yorum yapan Fatih Terim, ''Arsene Wenger büyük bir usta. 96'da birlikte imza attık. Ben de kalsaydım çok anormal başarıları elde ederdik. Kesin ederdik. 90'larda Piontek ile çalışırken takımı da, kalecileri de çalıştırırdım. Şimdi teknik adamların iyi yönetimi, zekası ve tecrübesi yeterli. 22 sene kalsaydım, şampiyonluk sayıları çok daha değişik olabilirdi.'' diyerek sözlerini noktaladı.