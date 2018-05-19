Süper Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti! Başakşehir, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk ihtimallerinin bulunduğu son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrıldı ve 21. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Fatih Terim, Galatasaray'a 7. şampiyonluğunu kazandırırken sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi garantiledi. "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla odaya girip Fatih Terim ile birlikte tezahüratlara başladılar. Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Göztepe ile başladık, Göztepe ile bitti. İzmir'de olduğuna çok sevinçliyim. Metin Oktay'ın memleketinde şampiyon olmak çok özel. Metin ağabeyi de buradan analım."



"Allah'a şükür iyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu."





"Florya'da kolay günler geçirmedik ama gerek eski başkan ve yönetimin yaptığı şeyler, gerekse mevcut başkan ve yönetimimizin bize sağladığı rahat ortam şampiyonluğumuzda çok önemli."



"Benim yedinci, camiamın yirmi birinci şampiyonluğu. Demek ki doğru bir tweet atmışız, burada kalmıştık."

"Bugün Galatasaray şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Gruptan çıkamayabiliriz, kaybedebiliriz ama bu bizim isteğimizi değiştirmez. Bir sonraki vizyonu işaret etmekten hiçbir zaman korkmadık."



"Yarın Ali Sami Yen'de buluşmak üzere. Hep beraber kupayla birlikte eğleneceğiz. Güzel bir şölen olacak."