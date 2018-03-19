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Fatih Terim döneminde 10 maça çıkan Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet aldı! Ligde bu süreçte en fazla gol atan takım yine sarı-kırmızılılar oldu. Terim öncesinde zirve yarışında en çok gol yiyen ekiplerden biri olan Galatasaray, İmparator sonrasında zirve yarışında kalesinde en az gol gören takım oldu!