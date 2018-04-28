Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taktik çalışmalara ağırlık verdi. Öğrencileriyle yakından ilgilenen terim, Beşiktaş’ın zayıf bölgeleri için uyarılar yapıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre tecrübeli hoca dünkü idmanda Garry Rodrigues’le de özel olarak görüştü. Yeşil Burun Adalı oyuncudan derbide hızını kullanmasını ve süratle topu rakip sahaya taşıyıp Gomis’e aktarmasını isteyen terim’in, “Caner sakat. karşında Gökhan Gönül oynayacak. Ona karşı süratini kullanırsan üstünlük sağlarsın. Sürekli koşular yaparak rakibini yıprat” dediği öğrenildi.

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