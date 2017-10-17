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Futbol

Fatih Terim-TFF krizi büyüyor

17 Ekim 2017 Salı, 10:01:13

  • 1 Fatih Terim-TFF krizi büyüyor
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    Habertürk Spor'dan Meriç Müldür'ün haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat krizinde 2. perde başladı.

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    Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım’daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon Euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti.

  • 3 Fatih Terim-TFF krizi büyüyor
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    TFF yönetiminin ise eski Türkiye Futbol Direktörü Terim’e tazminat ya da bir yıllık maaşını ödeme gibi bir niyeti yok.

  • 4 Fatih Terim-TFF krizi büyüyor
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    Federasyon içinde “Mahkeme yoluna giderse gitsin” düşüncesi hakim.

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    Terim’in mahkeme yoluna başvurması durumunda alacağını tazmin etme ihtimali bulunuyor.

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Yorumlar 41
  • Misafir 10 dakika önce
    ne demek ne yüzle istiyorsun. hangi yüzle sözleşme imzaladılarsa o da o yüzle parasını ister. helal olsun istesin parasını ben olsam bende isterim. sen iş yerinden kovulunca tazminatını istemiyor musun? bravo fatih terim
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 09:57
    Ülkemizde bu kadar işsiz aç geçinemeyen insanımız varken siz gidip 3 ayda 1 maç yapan adama yıllık 3,5 milyon euro maaş veriyorsunuz hiç mi vicdan yok arkadaş önce çalışan hakkıyla alın teriyle çalışan insanları düşünün 1404 tl ile ev geçindirmeye çalışan insanı konuşmayın 3,5 milyon eurosunu alamamış çok mu ihtiyacı sizce yazık biraz vicdan lütfen
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 05:28
    NE YÜZLE İSTİYORSU ACABA
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