Fatih Terim-TFF krizi büyüyor

2 | 10

Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım’daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon Euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti.