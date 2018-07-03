Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; yeni sezon hazırlıklarına devam eden G.Saray’da sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile geçen yılı kiralık olarak geçiren Yuto Nagatomo’nun takımda tutulması teknik direktör Fatih Terim’i mutlu etti. Şampiyon olarak tamamlanan sezonun ardından yönetime raporunu sunan deneyimli antrenör, ilk olarak bu 2 oyuncunun kadroya kazandırılmasını istemişti. Kolları sıvayan yönetim de önce Donk’la sözleşme uzattı, ardından da İnter’den Japon sol bekin bonservisini aldı. Kadro derinliği konusunda da yönetimden isteklerde bulunan Terim, Muğdat Çelik’le anlaşılmasını istemişti. Muğdat’a joker gözüyle bakan Terim, istediği üç isimde sorun çıkmaması nedeniyle yönetime teşekkür etti.

DENAYER’DE KOZ DEVLER LİGİ

İmparator şimdi Jason Denayer müjdesi bekliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Jason Denayer’i bir kere daha kiralamak için Manchester City ile temaslarını sürdüren G.Saray, mali sıkıntılar nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle alamıyor. Ada ekibi ise gözden düşen Denayer’i artık satmak istiyor. Buna rağmen M.City ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı savunmacıyı son bir kez daha kiralamak için bastıran Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynamalarını koz olarak kullanarak, Ada kulübünü iknaya çalışacak.

NAGATOMO'NUN PARASI ÇIKTI

Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olsa da Standart Liege’de yeniden doğup ciddi bir kâr getiren Cavanda’nın bu transferiyle G.Saray, İnter’den transfer ettiği Yuto Nagatomo’nun parasını da çıkarmış oldu. Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibiyle 2.5 milyon Euro’ya anlaşmıştı. Taraftarlar da Belçikalı oyuncunun transferi sonrası sosyal medyada büyük sevinç yaşayıp Mustafa Cengiz yönetimine övgüler yağdırdılar.