UEFA'dan gelen Finansal Fair Play cezası nedeniyle 2016-17 sezonunda Avrupa’ya gidemeyen Galatasaray için yarın İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. Sarı-Kırmızılılar, artı bir yıllık cezayı savuşturup en az hasarla UEFA tehlikesini atlatmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de görüşmelerden çıkacak sonucu merakla bekliyor. Takıma yönelik ağır bir yaptırım uygulamasının hem oyuncu motivasyonunu hem de geleceğe yönelik planları alt üst edeceğini düşünen Terim, İsviçre’den güzel bir haber geleceği umudunu taşıyor.

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