İstanbul 17. İş Mahkemesine sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği iddiasıyla 12 milyon 950 liralık tazminat ödenmesi talebiyle dava açan ve mahkemenin TFF tarafından 9 milyon 324 bin lira ödenmesini kararlaştırdığı Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla tazminat miktarın az olduğu iddiasıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) süre tutum dilekçesi sundu.
Dilekçede, davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve Terim'in, taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesine uygun olarak hak kazandığı erken fesih tazminatına ilişkin yüzde 40 oranında hakkaniyet indirimi uygulandığı hatırlatılarak, "Yerel mahkemece uygulanan hakkaniyet indirimi miktarı dava konusu olaya, yerleşik yargı kararlarına ve hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kararın temyiz edileceği vurgulanan dilekçede, gerekçeli kararın tebliğinden sonra istinaf dilekçesi sunmak üzere süre tutum talebinde bulunuldu.
TFF'NİN AVUKATI HÜSEYİN KARAAHMETOĞLU: KARAR KALDIRILSIN
Davalı kurum TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu da, gerekçesi farklı olan süre tutum dilekçesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hüküm kuran İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne sundu.
Karamehmetoğlu'nun sunduğu dilekçede, davanın kısmen kabulü kısmen de reddi yönündeki kararın usul ve yasaya uygun olmadığı belirtildi.
Bu kararın kaldırılmasının talep edildiği dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Davacı lehine asıl alacak bedelinin yüzde 60'ı tutarındaki 7 milyon 770 bin lira ve takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesiyle davacı lehine yüzde 20 icra inkar tazminatı tutarı olan toplam 1 milyon 554 bin lira hükmedilmiş ve asıl alacak bedelinden takdiren yüzde 40 oranında tenkis yapılmıştır. Davacı lehine hükmedilen alacak kalemleri icra inkar tazminatını usul ve yasaya aykırı bulduğumuzdan, istinaf kanun yoluna başvurmaktayız."
Dilekçede, mahkemenin söz konusu kararı hangi gerekçelerle verdiğinin henüz bilinmediği ifade edilerek, gerekçeli istinaf başvuru dilekçesinin, gerekçeli kararın tebliğinden sonra yasal süresi içinde mahkemeye sunulacağı kaydedildi.
NELER OLMUŞTU?
Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi üzerine avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.
Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesine "itirazın iptali" davası açmıştı.
Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla davanın kısmen kabulüne ve asıl alacak üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılmasına hükmederek, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesini kararlaştırmıştı.
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