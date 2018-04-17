Fatih'te maskeli iki kişinin bir oteli basarak kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz pazar günü Fatih Haliç'te bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. kardeşi Veysi B.'nin nişanı için Batman'dan İstanbul'a geldi. Mehmet B. kardeşinin işlettiği otelde konaklamaya başladı.

Öte yandan, Mehmet B. 'nin diğer kardeşi Şeref B. ise iddiaya göre uyuşturucu satıcıları tarafından tehdit ediliyordu. Olayın yaşandığı gün otele gelen 3 kişinin Şeref B.'yi tehdit ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine durumu polise haber veren Şeref B. ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

ŞİKAYET ETTİ, SALDIRIYA UĞRADI

Şeref B. polis merkezine gittikten bir kaç saat sonra otele kar maskeli ve silahlı 2 şahıs geldi. Maskeli şahıslar otelin danışmasında oturan Mehmet B.'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Mehmet B. hastaneye kaldırılırken zanlılar olay yerinden kaçtı.

Zanlıların Mehmet B.'nin üzerine ateş açtığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, otele giren maskeli ve silahlı iki saldırganın Mehmet B.'nin üzerine kurşun yağdırdığı görülüyor. Yere yığılan Mehmet B.'nin yardımına oteldekiler koşuyor.

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