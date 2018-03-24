Cadde'nin haberine göre, sahne çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Fatih Ürek, "Televizyon programı inanın neredeyse tüm vaktimi alıyor. Ama ben işini severek yapan bir insan olduğum için yorulsam da şikayetçi değilim bu durumdan. Bir taraftan sahnelerimizde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Ürek, yaz aylarında yeni bir şarkıyla sevenleri ile buluşacağını söyledi. Ozan Çolakoğlu ve Gülşen ile birlikte stüdyo çalışmalarının devam ettiğini dile getiren şarkıcı, "Yeni parçamızı sezona yetiştireceğiz inşallah. Çok yoğun bir dönemden geçiyorum gördüğünüz gibi. Her platformda sevenlerimle birlikte olmak beni hem motive hem de çok mutlu ediyor" dedi.