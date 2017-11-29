İHA'nın haberine göre, Fatih'te iki katlı ahşap bir binada saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap binayı sardı.

Olay yerine Beyoğlu, Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 5 ilçeden takviye gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, bina tamamen yandı.

Fatihte 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

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