Yeşil alanın en az olduğu ilçelerin başında Fatih geliyor. Park ve bahçeleri kapsayan aktif yeşil alanlar hesaba katıldığında, Fatih’te kişi başına 3.7 metrekare alan düşüyor. Hal böyle olunca ilçedeki her park ve bahçe daha da büyük önem kazanıyor. O parklardan biri de Akdeniz Caddesi’nde bulunan Şenol Güneş Parkı. Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2011 yılında çevre halkının rekreatif ve yeşil alan ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere revize edilen park, toplam 1310 metrekare. Bu alanın 337.2 metrekaresi ise yeşil alan. Parkın hemen bitişiğinde ise 842 metrekarelik bir ek alan mevcut. Bu alan, hali hazırda otopark olarak kullanılıyor.
PARK OLACAKTI
Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB, 2012 yılında yaptığı planlamayla, Şenol Güneş Parkı’nı büyütmek ve bütünlük oluşturmak için tescil harici araziyi de planlara park alanı olarak işledi. İlerleyen süreçte yapılan yeni bir plan çalışması ile arazi üstü park altı ‘zeminaltı otopark’ olarak planlandı. Ancak bu teklif, İBB Meclisi’nde kabul edilmedi. Bunun üzerine yeni bir plan hazırlanarak 1’i bodrum olmak üzere 4 katlı otopark yapılması istendi.
İMAR PLANI DEĞİŞTİ
Söz konusu alanın katlı otoparka dönüştürülmesi önerisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’inde görüşüldü. İBB Meclisi, plan değişikliği için hazırlanan İmar Komisyonu raporunu, “İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görüldüğü” gerekçesiyle oy çokluğu ile kabul etti. Böylece 842 metrekarelik arsada yapılması planlanan 4 katlı otoparkın önünde hiçbir engel kalmamış oldu. Şenol Güneş Parkı’nda yürütülmesi planlanan projeler içinde bir de cami var. Fatih’te doğal afetlere ve yangınlara kurban giden 169 camiiden biri Aynalı Camii. Caminin yeri ise bugünkü Şenol Güneş Parkı sınırları içinde. Aynalı Camii, imar planlarına da işlenmiş durumda. Kayıp caminin eski yerine yapılması durumunda, parkın önemli bir kısmı betonlaşmış olacak.
İBB, 2012 yılında Şenol Güneş Parkı yanındaki otoparkı parkı büyütmek için imar planlarına yeşil alan olarak işledi. Meclis, şimdi de söz konusu alanda imar planı değişikliğine gidip park alanından çıkardığı araziyi katlı otoparka çevirdi.
OTOPARK GEREKÇESİ
4 katlı otoparkın gerekçesi, İBB Meclisi’nde şu açıklamayla ifade edildi: “Araç sayısının artması ile yol üzerinde parklanma yapılması ulaşım sorununa yol açmakta, bu da otopark problemini beraberinde getirmekte. Otopark alanlarının yeterli sayıda düzenlenmesi, ulaşım sorununun da çözümlenmesine olanak sağlayacağı görüldüğünden Hasan Halife Mahallesi, 2029 ada tescil harici alana ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.”
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