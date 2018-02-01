Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket nedeniyle uyurken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar, ağabeyinin mezarının 2 yan sırasına defnedildi.

İHA'nın haberine göre terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Afrin'in Cinderes kasabasından dün sabah saatlerinde atılan 2 roketten biri, Avlar ailesinin yaşadığı Gültepe Mahallesi'ndeki 2 katlı evin damına düştü. Saldırı sırasında uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar, şehit oldu.

Terör saldırısında şehit edilen Fatma Avlar, 5 yıl önce 18 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Abdurrahman Avlar'ın Asri Mezarlık'taki mezarının 2 yan sırasına defnedildi.

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