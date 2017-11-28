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Annesinin ve hemşirelerin odaya girmesiyle hayranının odadan alelacele çıktığını ve çıkarken de kendisine bir mektup bıraktığını beyan eden Girik, kendisini takip ederek huzurunu bozan şahsın cezalandırılmasını istedi. Girik'in şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.