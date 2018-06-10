Posta'da yer alan habere göre, Bodrum'da yaşayan Fatma Girik arkadaşı Defne Güner'in mekanında garsonluk yaptı. Müşterilerle sohbet etti, sipariş aldı, çaylarını doldurdu.

Fatma Girik, Talat Bulut hakkında ortaya atılan taciz iddiası için de şunları söyledi: ''Çok severim. Doğru düzgün aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında 'taciz edildim' dememiş! Korkmuşlar mı Talat'tan? Çünkü yalan.''