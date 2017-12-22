HT Magazin’de yer alan habere göre, Seferihisar’da sahne alacak olan ünlü şarkıcı, “Bir İzmirli olarak İzmirlileri en iyi ben eğlendiririm” dedi.

İşcan, yılbaşı gecesi için birbirinden güzel şarkılardan oluşan özel bir repertuvar hazırladı.



Fatma İşcan