Konya'da yaşayan 62 yaşındaki Fatma Köymen'in kilo alma ve karında şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede, böbreğinden 6 kilogram ağırlığında ve 35 santimetre çapında tümör çıkarıldı.
Köymen, şikayetleri artınca Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tahliller sonucu kadının sol böbreğinde tümör olduğu belirlendi.
Fakültenin Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Göger tarafından açık cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen Fatma Köymen, sağlığına kavuştu.
Yrd. Doç. Dr. Göger, kilo alma ve karında şişkinlik gibi şikayetlerle başvuran Köymen'in yapılan tetkiklerinde, sol böbreğinde 6 kilogramlık tümör olduğunu saptadıklarını söyledi.
Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını dile getiren Göger, şöyle konuştu: "Yaptığımız tetkiklerle hastamızın sol böbreğinde 35 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğinde bir tümör olduğunu saptadık. Daha sonra tümörün büyük olmasından dolayı açık cerrahi ile yaptığımız ameliyatla 6 kilogram olan tümörü başarılı bir şekilde çıkardık."
"ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİRDİ"
Yunus Emre Göger, ameliyatın 3,5 saat sürdüğünü vurgulayarak, "Hastanın geçmişte karın ağrıları, karında şişkinlik, kilo alma ve idrardan kan gelme gibi şikayetleri olmuş. Ancak bununla ilgili şikayetleri son noktaya geldikten sonra bize başvurdu. Yani hastamız kilo aldığını düşünmüş. Kendisi hastenemize ve ekibimize güvendi. Türkiye'de böbrekten kaynaklanan tümör anlamında bu zamana kadar böyle büyüklükte bir vaka yok. Dünya tıp literatüründe şu ana kadar böbrekten çıkarılan en büyük tümörün çapı 20 ve 25 santimetredir. Hastamızın vücudundan çıkardığımız tümörün çapı ise 35 santimetredir. Bu da böbrekten kaynaklanan en büyük tümör olarak tıp literatürüne girecek. Tümör alınmasaydı hastanın karnına daha fazla baskı yapacaktı ve vücudun çeşitli yerlerine sıçrayacaktı. Hatta ölüme kadar götürebilirdi." dedi.
Fatma Köymen ise şikayetlerinden kurtulduğunu, operasyondan sonra sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.
Kilo aldığını sandığını ve vücudunda 6 yıldır bu kitleyle yaşadığını öğrendiğini söyleyen Köymen, doktoru ve ekibine teşekkür etti.
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