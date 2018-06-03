Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in dün kentte düzenlediği mitingde alınan güvenlik önlemlerini haksız yere eleştirdiğini, yolların kamyonlarla kapatılmasının tamamen rutin bir uygulama olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanı bu konuda Gaziantep halkından özür dilemeye, şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık." dedi.
AA'nın haberine göre, Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü mitingin ardından Akşener'in güvenlik önlemleri nedeniyle Muammer Aksoy Bulvarı'nı araç trafiğine kapatan Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonun önüne gelerek eksik ve yanlış bilgiyle, daha önceyi bilmeden, şahsına ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya yönelik suçlayıcı açıklamalar yaptığını söyledi.
Akşener'in Türkiye'de hakkaniyet, adalet ve nezaket kalmadığını söylediğini ifade eden Şahin, "Bir genel başkana, hele hele İçişleri Bakanlığı yapmış, güvenlik meselelerinde daha önce söz sahibi olmuş bir genel başkana, şehrimize gelerek yanlış bilgiyle şehrimizi üzmesinden, verdiği demeçlerden dolayı halkımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bugün bu açıklamaya yapmak durumunda kaldım." dedi.
Şahin, 16 yıllık bir siyasetçi olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda pek çok miting yaptıklarını, her miting öncesinde, kentin merkezinde bulunan meydana giden yolların emniyet müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında halka önceden duyurularak araç trafiğine kapatıldığını belirtti.
Yolların kapatılması için emniyet müdürlüğünün talebiyle birer kamu aracı olan belediyelerine ait kamyon ve iş makinelerinin kullanıldığını, bunun rutin haline gelmiş bir uygulama olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Aynen Sayın Genel Başkanın gelip miting yaptığı gibi, Emniyet Müdürlüğü 31 Mayısta bir basın açıklamasıyla, burada hangi yolların kapatılacağını, nasıl tedbirler alınacağını halkımıza duyuruyor. Her şey rutin, her şey normal. En son Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde de yollar aynı şekilde aynı yollar kapatılmış. Maalesef üzülerek söylüyorum ki, bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Bir mağdur edebiyatıyla toplumda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer bunun üzerinden bir siyaset yapılmaya çalışılıyorsa, Sayın Genel Başkanın açıklamasından sonra, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen; bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basında 'Kamyon engeli, Akşener'e ayıp, kamyon ayıbı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ayıp' diye manşetten yeniden Türkiye'de bir mağduriyet yapılmaya çalışılıyor. Siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum."
Şahin, Akşener'in korumalarının, kendisine verilen görevi yapan kamyon şoförüne hakaret ettiklerini ve araçtan zorla indirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ülkem adına üzülüyorum, ülkemin siyaseti adına üzülüyorum. O yüzden Sayın Genel Başkanı bu konuda Gaziantep halkından özür dilemeye, şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti için, kendisinin daha rahat bir ortamda miting yapabilmesi için bu kadar kolluk kuvvetinin aldıkları önlemlere rağmen yazıklar olsun diyerek, bize hakaret etmesini kınıyorum ve kendisinden bir özür bekliyorum. Eğer bu özür gelmezse de hukuk devletinde gerekli tahkikatı halkımız adına yapacağımıza da söz veriyorum.'' diye konuştu.
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