Domates üreticisi Antalyalı Fatma Konu, ürettiği ürünleri yurt dışına göndererek, Türk kadınının ihracatta da başarılı olabileceğini kanıtladı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Fatma Konu'nun hayatı, babasının tarımla uğraşmasından dolayı tarlada çalışarak geçti.

Evlendikten sonra eşiyle seracılık yapmaya başlayan Konu, bu süreçte ürettiği domatesleri iç piyasaya vermeye başladı.

Yaşamı acı olaylarla değişen Fatma Konu, 1994'de 17 yaşındaki oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybetti. 10 yıl sonra da eşini kaybeden Konu, diğer oğlunu üniversiteye gönderdi.

Bu süreçte hem ev işleriyle hem de domates üretimiyle tek başına uğraşan Konu, üniversite eğitimini tamamlayan oğlunun da verdiği cesaretle sera alanını 220 dönüme çıkardı.

Yaşam enerjisi, sempatik tavırları ve tatlı şivesiyle dikkatleri çeken Konu, bölgenin en büyük domates üreticileri arasına girdi.

Ürünlerini ihracatçı firmalara satan Konu, bir süre sonra kendi ihracatını da yapmaya başladı. Sektörün temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başlayan Konu, bürokratların görüş aldığı isimler arasına girmeyi başardı.

Hala başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine domates ihraç eden Fatma Konu, hasat sezonunda yaklaşık 50 kadını istihdam ediyor.

"EŞARBIMLA HER YERE GİRİP ÇIKTIM"

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir serayı ziyaret eden Konu, yaptığı açıklamada, sık sık geldiği kentte Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileriyle toplantılara katıldığını ifade etti.

Konu, bir kadın olarak ihracat yapmakta zorlanmadığını, karşısına çıkan çok sayıda zorluğu inancıyla aştığını söyledi.

Bulunduğu ilçede tarım konusunda söz sahibi bir kişi olduğunu dile getiren Konu, şöyle konuştu:

"Bu eşarbımla, bu kıyafetimle her yere girdim çıktım. Ziraat derneklerinin faaliyetlerine katıldım, ulusal tarım kongrelerinde görüş bildirdim. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile de görüştüm.

Kadınlarımız bir adım atsın yeter. Ben çiftçilik dalında bu işleri başarmaya çalışıyorum. Tarımla uğraşmayan tığ işleriyle başarabilir. Kimi börek yaparak başarır. Kadınlarımızın hepsi özgüvenli olsun. Özgüveni yüksek olduktan sonra her şeyi başarabilirler. Anadolu kadını her şeyi başarır. İnanın ben her kadının her işi başaracağını düşünüyorum. Zaten en zor iş ev kadınlığı. Bunu yapan kadınlarımız her işi yapabilir."

"DEVLETİMİZİN DE DESTEĞİYLE BU İŞLERİ BÜYÜTECEĞİZ"

İhracatçılığın zor ve riskli bir iş olduğunu, büyük zahmet ve emekle üretilen ürünlerin hak ettiği fiyattan pazarlanması için çabaladıklarını anlatan Konu, dünyanın tüm ülkelerine domates gönderme hedefiyle çalıştığını dile getirdi.

Rusya pazarının yeniden açılmasının sevincini yaşayan Konu, "Rusya pazarının domatese yeniden açılması iyi bir haber oldu. Bunun devamlı hale gelmesini umut ediyoruz. Başka pazarlar da arıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle bu işleri büyüteceğiz." diye konuştu.

Günün videosu: