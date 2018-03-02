Fatma Tuba Yazıcı ismi internette popüler oldu. Popüler olduğu kadar da Fatma Tuba Yazıcı Türkiye milyarderleri arasında. Peki Fatma Tuba Yazıcı kimdir? Fatma Tuba Yazıcı ismi neden bir anda popüler oldu? İşte ayrıntılar...

Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. Kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi ve bunlardan 'Gizemli Milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.

FATMA TUBA YAZICI KİMDİR?

Fatma Tuba Yazıcı'nın nereli olduğu hakkında internette bilgi yer almamaktadır. 1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada olan Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding'in patroniçesi. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen Fatma Tuba Yazıcı, bir anda milyarlara hükmeder oldu.

Başarılı bir iş kadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı. En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendi.

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