Vatandaşlar internet üzerinden "Fatoş Seğmen kimdir?" aramasını yapıyor. Peki Fatoş Seğmen kimdir, kaç yaşındadır? İşte Fatoş Seğmen'in hayat hikayesi...

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Fatoş Seğmen, 1982 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Ege Üniversitesite Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Bakü’de katıldığı Best Model of the World yarışmasında birinci; 2004 yılında ise Türkiye’de katıldığı Güzellik Kraliçesi yarışmasında ikinci seçilmiştir.

Daha sonra modellik yapmaya başlayan Fatoş Seğmen; 2004 yılında 24 Saat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Evlilik Okulu, Yalancı Romantik, Komedi Türk, Gemilerde Talim Var, Kuş Dili ve Ah Polis Olsam dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan; Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez’in jüri üyeliği yaptığı Stil Avcıları adlı moda programında ünlü yarışmacılar arasında yer almaktadır.

