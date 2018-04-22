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Haberler > Futbol > Fatsa Belediyespor, Gebzespor, Şile Yıldızspor, Serik Belediyespor, Kırşehir Belediyespor 3. Lig'de! Fatsa Belediyespor, Gebzespor, Şile Yıldızspor, Serik Belediyespor ve Kırşehir Belediyespor 3. Lig'de