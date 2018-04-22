Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Fatsa Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 2-1 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, Malatya'daki Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 55. dakikasında Artvin Hopaspor, Mustafa Özkaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Müsabakanın 68. dakikasında Rıdvan Sönmez'in golüyle skora dengeyi getiren Fatsa Belediyespor, 82. dakikada Recep Yaşar'ın kaydettiği golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Fatsa Belediyespor'da Gökhan Sipki 53, Rıdvan Sönmez ise 90+7. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Fatsa Belediyespor, TFF 3. Lig biletini alırken, Artvin Hopaspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Fatsa Belediyespor'un teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.
GEBZESPOR, ALTINOVA'YI YENEREK YÜKSELDİ
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Gebzespor, Altınova Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Gebzespor ile Altınova Belediyespor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Gebzespor, Oğuz Başaran'ın 90+3. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Gebzespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Altınova Belediyespor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından Gebzesporlu teknik heyet ve futbolcular, sahada büyük sevinç yaşadı, başarılarını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.
ŞİLE YILDIZSPOR, ALİBEYKÖY'Ü MAĞLUP ETTİ
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Şile Yıldızspor, Alibeyköyspor'u 2-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Şile Yıldızspor ile Alibeyköyspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Şile Yıldızspor, Birol Öztürk'ün 12 ve 40. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Şile Yıldızspor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Alibeyköyspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Şile Yıldızspor'un teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.
SERİK BELEDİYESPOR, 5 GOLLE YÜKSELDİ
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor'u 5-0 yenen Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ödemişspor ile Serik Belediyespor, Muğla'da Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Serik Belediyespor, 15. dakikada Mırlan Murzaev, 20 ve 60. dakikada Toma Tabatadze, 21. dakikada Güven Güneri, 31. dakikada Semih Vatanseven'in attığı gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.
Bu sonuçla Serik Belediyespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Ödemişspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR, BİLETİ UZATMALARDA KAPTI!
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Kırşehir Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik'i uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Nevşehirspor Gençlik ile Kırşehir Belediyespor, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Kırşehir Belediyespor, Tugay Tiryaki'nin 110. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kırşehir Belediyespor, TFF 3. Lig biletini alırken, Nevşehirspor Gençlik umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kırşehir Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.
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