Fatura düşürmenin yolları -Faturada tasarruf

Bir evin aylık masrafları içinde elektrik, su ve doğalgaz faturaları bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Havaların soğumasıyla da kombinin petek ayarı ve elektrikli ısıtıcılar çalışırken, enerji faturaları daha da kabarıyor. Evde alınabilecek küçük tedbirler ve pratik çözümlerle enerjide tasarruf yaparak, faturaları indirmek mümkün.
AA muhabirine enerjide tasarruf yöntemlerini anlatan Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, Türkiye'de sanayiden sonra enerjinin en çok tüketildiği yerin ev olduğunu, bu nedenle evde tasarruf işinin kadınlara düştüğünü söyledi.
"TASARRUF REFLEKSİ YAŞAM KALİTESİNİ BOZMADAN KAZANILABİLİR"
Mazlum, kadınların yaşamlarını en çok geçirdiği mutfakta elektronik aletlerle ilgili alınabilecek küçük önlemlerin enerjide tasarruf sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Mutfakta yapılan tasarruf bir yıl içerisinde çeyrek ile yarım altın arasında bir getiri sağlar. Küçük tedbirler alarak, bir yılda en az bir çeyrek altın alabilecek kadar kar edilebilir. Bundan daha da önemlisi ülke, dünya ve çocuklar için kendi geleceğimiz için bir şey yapmış oluruz. Özellikle ev hanımlarına bu tasarruf refleksinin kazandırılması çok önemli. Hane halkı evdeki alışkanlıklarından zor vazgeçiyor. Kadınların hepsi birer ekonomist, aile bütçesini düşünüyorlar. Bu tasarruf refleksinin yaşam kalitesini bozmadan kazanılacağını inanıyorum."
"PRİZE TAKILI ELEKTRONİK ÜRÜNLER ENERJİ KULLANMAYA DEVAM EDER"
Fırınlarda da önemli ısı kaybı yaşandığını dile getiren Mazlum, şunları söyledi:
"Kadınların önceden fırını ısıtma alışkanlığı var. Eğer zorunluluk yoksa ısıtmamak lazım. Bu şekilde ciddi enerji kaybı oluyor. Süre sonuna gelene kadar da beklememek, bir iki dakika önce fırını kapatmak gerekir. Çünkü bu sürede ciddi enerji sarfiyatı oluyor. Pişme süresinde de fırının açılıp kapanmaması da ciddi tasarruf sağlar. Ürünü koyarken fırını yakın."
Rasim Mazlum, gün içinde kullanılmayan aletlerin fişlerinin prizden çekilmesi gerektiğini, prize takılı elektronik ürünlerin enerji kullanmaya devam ettiğini vurguladı.
"EVDE BULUNULMADIĞI ZAMAN RADYATÖR KISIK AYARA GETİRMELİ"
Mazlum, kış döneminde de ısınma giderlerinin artmaması için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:
"Elektrikli ısıtıcı kullanılıyorsa, gün içinde evde bulunulmadığı zaman radyatörü kısık ayara getirmek lazım. Merkezi sistemli ısıtmalarda da gün içerisinde ısıtma durduruluyor, akşam ve sabah erken ısıtma yapılarak ciddi tasarruf sağlıyor.
Kombiyi de tamamen kapatmamak lazım. Kombiyi minimize edilmiş ayarda bırakmanız tasarruf açısından önemli. Evde alınabilecek bu önlemler hem kendi cebiniz hem ülke hem de dünya için önemli."
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