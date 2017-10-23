Favori atletler kayboldu, Venedik Maratonu'nu 22 yıl sonra ilk kez bir İtalyan kazandı

İtalya'nın labirent gibi sokaklarıyla ünlü kentinde yapılan maratonda gözde koşucular yollarını şaşırdı. Bir dakika gerilerinden gelen Eritre asıllı İtalya vatandaşı Eyob Faniel yarışı kazandı. Pek tanınan bir isim olmayan Faniel, 1995'ten bu yana yarışı kazanan ilk İtalyan atlet oldu.
Bu yıl 32'ncisi düzenlenen uluslararası maratonda önde giden 5 Afrikalı atlet, yarışın 24'üncü kilometresinde yanlış yola saptı.
Maratonun favorileri arasında yer alan bu atletler, Mestre Tren İstasyonu'na vardıklarında, sola dönmek yerine yanlışlıkla sağ yöne doğru koşmaya başladı.
Bir motosikleti takip ettikleri sırada karışıklık çıkması sonucu kayboldukları anlaşılan atletler, bir anda kendilerini araç trafiğine açık bir yolda, otomobillerin arasında koşarken buldu.
Atletlerin kafa karışıklığı
Bir İspanyol televizyon kanalının helikopterden çekilen görüntülerle canlı olarak yayımladığı maratondaki karmaşa saniye saniye ekranlara yansıdı. Görüntülerde, otoyola çıkınca kaybolduklarını anlayan atletlerin kafa karışıklığı net olarak görülebiliyor.
Yollarını şaşıran atletler, daha sonra geri döndürülerek doğru yola yönlendirilse de, iki dakika kadar zaman kaybetti.
Favori atletler kaybolana kadar bir dakika kadar gerilerinden gelmekte olan Eyob Faniel ise bu sayede bitiş çizgisine ilk olarak ulaşmayı başardı.
Kendini bir anda önde bulan atlet: Çalışan başarır
Görüntüleri servis eden İspanyol televizyon kanalı, bu anları "sıradışı" olarak niteledi, İtalyan basını ise olayı "gerçek üstü" diye tanımladı.
Yollarını kaybeden atletlerin yaşadığı talihsizlik sayesinde de olsa yarışı kazanan 22 yaşındaki Eyob Faniel sonuçtan "çok mutlu olduğunu" söyledi.
Faniel, "Kendimi beklenmedik bir şekilde en önde bulsam da yarış kolay değildi. Kendimi iyi hissediyordum, seyriciler de beni destekledi. Bu sonuç da gösteriyor ki çalışan başarır" dedi.
Maratonu organize eden Piero Rosa Salva ise 31 yıldır ilk kez böyle hadise yaşandığını belirtti ve "Bu yaşanan terslikten dolayı çok üzgünüz. Ancak bu olay günün genel olarak başarılı olduğu gerçeğini değiştirmez" diye konuştu.
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