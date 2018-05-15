Sağlıksız koşullarda çalıştırılan, kötü muamele gören, kazalara kurban giden ve bu şartlara ortalama 2 yıl dayanabilen atlar yaz aylarının gelmesiyle yine gündemde.

Önceki yıllarda olduğu gibi 25 Nisan’da da atların karşı karşıya olduğu tehlikeyi Gazete Habertürk manşete taşımıştı. 22 Nisan’da fenalaşan at birden yere yığılmış, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tartışmaları bir kez daha alevlendirmişti.

Vatandaşlar imza kampanyası başlatmıştı. Hafta sonu da Bostancı Adalar İskelesi’nde toplanan bir grup, Adalar’da kullanılan atlı faytonların kaldırılması için eylem yaptı.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi adına yapılan açıklamada, faytonları çeken atlara eziyet edildiğini belirtilerek, “Yaşamın savunucuları olarak, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve bundan sonra da yaşaması gerektiğini savunuyoruz.

Adalarda yapılan faytonculuğa karşıyız. Faytonların tamamen kaldırılmasını istiyoruz” denildi. Sloganlar atan grup, “Faytondan in bisiklete bin”, “Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük” yazılı dövizler taşıdı.

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