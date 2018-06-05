Fazilet Hanım ve Kızları'ndan yeni tanıtım geldi. Başrollerini Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Tolga Güleç, Hazal Türesan ve Ecem Baltacı'nın paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın yayınlanan 50. bölüm fragmanı ile final yapacağı açıklandı. Gerçeklerin ortaya çıkacağı Fazilet Hanım ve Kızları'nın final bölümünde neler olacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 50. BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL)

Fazilet Hanım ve Kızları 50. bölüm 2. fragmanı;

Fazilet Hanım ve Kızları 50. bölüm 1. fragmanı;

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 49. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.

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