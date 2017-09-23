Fazilet Hanım ve Kızları 15. son bölüm: Ece ve Hazım evleniyor

Senaristliğini Sırma Yanık’ın yaptığı, yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta’nın oturduğu Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Fazilet Hanım ve Kızları'nın 15. yeni bölümünde herkes, Ece ve Hazım'ın akıl almaz evliliği karşısında şok olmuş, bu evliliğe tepkilerini göstermektedir. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisidir. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı olur. Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindedir. Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür.

Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm fragmanı;

Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındadır, yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmiş durumdadır. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarsar. Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya varır. Hazan ise sürpriz bir karşılaşma ile kendini ucu Yağız ve Sinan’a dolanan bambaşka bir düğümün içinde bulmak üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

14. bölümüyle yeni sezona başlayn Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Kendini bir anda ağır bir yüzleşmenin ortasında bulan Hazan, hayatının en gurur kırıcı gecesinin mimarının Sinan olduğunu artık öğrenmiştir. Ortaya çıkan gerçek Hazan’ın kalbini paramparça ederken, Sinan için de çok yıkıcı olur. İstemeden de olsa gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan Yağız’ın karşısında, bir değil iki enkaz vardır ve Yağız enkazı toplamak zorundadır. Hazan ne kadar dirense de, kalp acısıyla kıvranırken başucunda Yağız’ı bulur.





Sinan, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla, hayatında ilk kez doğru olanı yapmayı seçerken, öfke ve acının esir aldığı Hazan, ilk kez savaşmayı değil, acıya teslim olup kaçmayı seçer. Hazan, yaşadığı hayal kırıklığından kaçıp, kendi yoluna gitmeye kararlıdır. Ne var ki, Yağız’ın attığı sürpriz bir adımla, Hazan için bütün yollar Egemen kardeşlere çıkar. Yağız, Sinan ve Hazan kendi karmaşaları içinde savrulurken, yalıdaki sürpriz gelişme alınan tüm kararları, atılan tüm adımları ve hepsinin planlarını tepe taklak etmek üzeredir.

Fazilet Hanım ve Kızları