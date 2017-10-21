Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme Aldığı Fazilet Hanım ve Kızları 19. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 19. BÖLÜM: SİNAN VE YAĞIZ GAZETE HABERLERİYLE İLGİLİ GERÇEĞİN PEŞİNDE

Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir.

Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratır. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur.

Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılın düğünü, Selin ve Yasin’in şok evlilik misillemesiyle skandala dönüşürken, Yağız ve Sinan’la ilgili büyük sırrı öğrenen Güzide’nin başına gelenler, skandal düğünü dehşet gecesine çevirir.

Düğün gecesinden sonra yalıda fırtınalar arka arkaya kopmaya başlar. Egemen’ler aldıkları ağır darbelerin etkisiyle savrulurken, Ece’nin hali ,Hazan ve Fazilet arasında yeni bir krizin fitilini ateşler. Öte yandan, kardeşine destek olmak için yalıda daha çok zaman geçirmeye başlayan Hazan, Sinan ve Yağız arasında yarattığı sessiz gerilimden habersizdir. Yaşanan olaylar Yağız ve Hazan’ı giderek daha da yakınlaştırırken Sinan içini kemiren şüphelerin pençesinde kıvranmaya başlar. Hazan’ın Yağız’a doğru attığı beklenmedik adım Sinan’ın sabrını taşıran son damla olurken, fırtınaları dinmek bilmeyen Egemen’leri ise, hayatlarını değiştirecek bir kasırga beklemektedir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCULARI

OYUNCU KARAKTER Nazan Kesal Fazilet Çamkıran Mahir Günşıray Hazım Egemen Deniz Baysal Hazan Çamkıran Çağlar Ertuğrul Yağız Egemen Afra Saraçoğlu Ece Çamkıran Alp Navruz Sinan Egemen Tolga Güleç Gökhan Egemen