Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Mahir Günşıray gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir.
Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir.
Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.
Fazilet Hanım ve Kızları'nın bir önceki hafta ekrana gelen 19. bölümünde;
Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir.
Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratır. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur.
Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.