Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Mahir Günşıray gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI

Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir.

Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir.

Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın bir önceki hafta ekrana gelen 19. bölümünde;

Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir.

Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratır. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur.

Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları 20. bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı