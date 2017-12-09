Fazilet Hanım ve Kızları 26. yeni bölümü ile bu akşam seyircinin önüne çıkmaya hazırlanıyor. Hazan, Yağız ve Sinan düştükleri tuzakla hayatlarının en ağır ve uzun gecesini yaşarken otel odasıyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması Fazilet ve Ece için de sarsıcı olur. Yağız ve Sinan bütün güçleriyle onlara bu tuzağı kimin kurduğunun peşine düşerken, Hazan yaşananlarla mücadele etmek için harekete geçer. Yağız’ın Yasemin’in oyununu ortaya çıkarmasıyla Yasemin bir anda köşeye sıkışır. Yağız için ise veda vakti gelmiştir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hazan, Yağız ve Sinan düştükleri tuzakla hayatlarının en ağır ve uzun gecesini yaşarken otel odasıyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması Fazilet ve Ece için de sarsıcı olur. Fazilet, kızının yaşadığı gecenin ağırlığı altında ezilirken, Ece istemeden sebep oldukları yüzünden perişan haldedir. Yasemin’in gerçek yüzünü sonunda görmüş olsa da artık Ece için çok geçtir. Yağız ve Sinan bütün güçleriyle onlara bu tuzağı kimin kurduğunun peşine düşerken, Hazan yaşananlarla mücadele etmek için harekete geçer. Yağız, adım adım Yasemin’in oyununu çözmeye yürürken, Yasemin ise Hazım’la oynadığı tehlikeli oyunda artık finale gelmiştir.

Gökhan’ın Hazım’ı psikiyatri heyetinin karşısına çıkarmasıyla, Hazım için geri dönüşü olmayan yola girilir. Fazilet, Hazım’la ilgili ters giden bir şeyler olduğunu anlayıp işin peşine düşerken Yağız’ın Yasemin’in oyununu ortaya çıkarmasıyla Yasemin bir anda köşeye sıkışır.

Hazan ve Sinan, Yağız’ın maddi durumunu kurtarabilmenin yolunu ararken, Yağız için ise veda vakti gelmiştir.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları 26. bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları fragman