Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı! Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm...

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde dün akşam heyecan doruktaydı. Yasemin’in Hazan için de bir planı var. Merakla beklenen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanından şu an için ses gelmedi. İşte dün akşam yaşanan gelişmeler...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Senaristliğini Sırma Yanık’ın yaptığı, yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer alıyor.

Hazan ve Yağız, Fazilet’in peşindeyken, Sinan babasıyla hayatının en zor anlarından birini yaşar. Hazım’ın durumu artık endişe verici boyuttadır. Babasını doktora gitmeye ikna edemeyen Sinan’ın ısrarıyla yaşananlar Gökhan’ın tamamen Yasemin’e teslim olmasını sağlar. Yasemin’in Hazım’la ilgili planı tıkır tıkır işlerken, anneleri yüzünden büyük bir kriz yaşayıp karşı karşıya gelen Ece ve Hazan’ın kavgası, Yasemin’e hayal edemeyeceği başka bir fırsat sunar. Hazan, kardeşinin bütün tepkisine rağmen annesiyle birlikte Yasemin’e karşı savaş açar.

Diğer yanda kozmetik lansmanı yaklaşırken Yağız, Sinan ve Hazan etraflarındaki tüm sorunları bir kenara atıp hayatlarının en önemli gecesine hazırlanmaya başlar. Hazım’ın kozmetik markasına olan tepkisi işlerini beklemedikleri şekilde zorlaştırırken Yağız iflas gerçeğiyle hiç olmadığı kadar yüz yüzedir. Sinan ve Hazan, Yağız’ın yükünü hafifletebilmek için varlarını yoklarını ortaya koyarken hayatlarının en heyecanlı gecesi Yasemin’in acımasız tuzağıyla yılın skandalına dönüşür.



Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!

Yayın Günü: 2 Aralık Cumartesi

Saat: 20:00

Fazilet Hanım ve Kızları, Avşar Film imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaptığı, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruzun paylaştıkları bir Star TV televizyon dizisidir.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları 26. yeni bölüm fragmanı