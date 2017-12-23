Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını heyecanla b ekleyen izleyiciler, "Fazilet Hanım ve Kızları 28. bölümde neler yaşanacak?" aramasını internet üzerinde yapıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 28. bölüm özeti ve detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.

Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir.

Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur.

Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hazan, Yağız’a yetişememenin acısıyla sarsılırken Hazım’ın durumu ortalığı yangın yerine çevirir. Gökhan ve Yasemin’in Hazım’la ilgili gerçeği gizlemeleri aile içinde büyük bir krize dönüşür. Hazım yüzünden yükselen tansiyonla, Sinan ve Ece arasında bir anda başlayan hesaplaşma Hazan için yıkıcı olur.

Lansman gecesindeki skandalda kardeşinin de payı olduğunu öğrenen Hazan kardeşine sırtını döner ve Yasemin’den hesap sorar. Hem ablasını hem de annesini kaybeden ve tamamen yalnızlaşan Ece, kan tahlili sonuçlarının gelmesiyle Yasemin’in büyük oyununun kurbanı olur. Ece’nin kocasını zehirleme suçlamasıyla tutuklanması ardı arkası gelmeyen olayların fitilini ateşler.

Fazilet, kızının masumiyetini kanıtlamak için çırpınırken, Ece’ye yönelik suçlamalar Sinan ve Hazan için yeni bir sınav haline gelir. Yasemin’le ilgili şüphelerinin pençesinde kıvranan Gökhan, sonunda yıkıcı gerçeklere doğru geri dönülmez bir adım atarken, doktorların hafızasıyla ilgili umut vermedikleri Hazım tüm çocuklarını sarsacak bir tehlikenin eşiğindedir.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları 28. bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı

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