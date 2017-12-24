Faizlet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fazilet Hanım ve kızları 28. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde en büyük soru Ece'nin hapisten çıkıp çıkamayacağıydı. Fazilet ve Hazan bu Ece için uğraşırken, bir taraftan da Hazan Sinan'dan beklediği desteği göremez ve yanında yine Yağız'ı bulur.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Fazilet Hanım ve Kızları 29. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafındna merak ediliyor. İnternette de yoğun olarak bu sorunun cevabı araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz detayları habermizde bulabilirsiniz.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.
Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur. Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.
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