Fazilet Hanım ve Kızları, Avşar Film imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaptığı, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruzun paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 29. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanı bekleniyordu. Büyük merakla beklenen fragman yayınlandı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 30. yeni bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 30. yeni bölüm fragmanı;

Fazilet Hanım ve Kızları 30. yeni bölümüyle 13 Ocak Cumartesi 20:00'de Star Tv'de!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm

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