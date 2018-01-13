Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde Fazilet Hanım, Yasemin'in en zayıf noktasını yasalıyor ve ikili arasında kedi fare oyunu başlıyor. Fazilet Hanım ve Kızları geçen hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler de iki hafta boyunca fragmanlara oldukça ilgi gösterdiler.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer. Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar.

Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır. Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez.

Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

fazilet hanım

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları fragman

Fazilet Hanım fragman

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm

fazilet hanım yeni bölüm

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