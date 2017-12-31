Fazilet Hanım ve Kızları 30. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu, ve heyecan sona erdi. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümünde yine heyecan doruklara çıkacak. Fazilet, Yasemin'i köşeye sıkıştırmaya kararlı ve bunu da başaracak gibi. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı haberimizde.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yasemin ile ilgili şoke edici şeylerin ortaya çıktığı görülüyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm

Fazilet Hanım ve Kızları fragman

Fazilet Hanım fragman

Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm

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