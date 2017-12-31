Fazilet Hanım ve Kızları 29. son bölümü ile seyircinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Fazilet, kızı Ece'ye kavuştu ve kızının yaşadıklarının hesabını sormaya başladı. Son bölümü seyreden vatandaşlar, gelecek haftaki bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fazilet Hanım ve Kızları 29. bölümde neler oldu? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanı ve 29. son bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yayınlanan 29. bölümünün ardından gelecek haftaki bölümü merakla beklenmeye başladı. Seyirciler, internette de dizinin yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.



Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

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