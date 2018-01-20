Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde Yağız, kimsenin beklemediği bir anda Kerime ile ilgili gerçeğe yürürken, Sinan, Hazan’ın tüm çabasına rağmen herkes için çok riskli bir adım atar. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Takipçileriyle 31. randevusuna çıkacak olan Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Kerime ve Hazan’ın kavgası Sinan’ı hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleştirirken, Fazilet ise Yasemin’i en zayıf noktasından avlamıştır. Yaşadığı büyük şokla tamamen dağılan Sinan dizginlenmesi mümkün olmayan bir öfke içinde serseri mayın gibidir. Hazan, onun yanlış bir adım atmaması için çırpınırken Sinan’ı zapt etmesi mümkün değildir. Hazım’la yüzleşmeye kararlı olan Sinan’ın gösterdiği tepki büyük bir kaosun başlangıcı olur. Diğer yanda, Sinan ve Hazan arasında büyük bir gerilim olduğunu fark eden Yağız, kardeşi için endişelidir.

Hazan, Sinan’ın Yağız’ı şüphelendirecek bir adım atmasını engellemeye çalışırken Yağız, bir yandan Kerime düğümünün, bir yandan da dibe vuran kardeşine ne olduğunun peşindedir. Fazilet’in avucuna düşen Yasemin, kendine yeni müttefikler bulurken, Fazilet ise zafer sarhoşluğunu bile yaşayamadan Ece’nin derdine düşmüştür. Ece ve Yasin arasındaki buzların erimeye başlaması Fazilet’i alarma geçirir. Yağız, kimsenin beklemediği bir anda Kerime ile ilgili gerçeğe yürürken, Sinan, Hazan’ın tüm çabasına rağmen herkes için çok riskli bir adım atar. Gerçeğe giden yolda atılan bu adımın artık ne Sinan ne de Yağız için geri dönüşü yoktur.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer. Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar.

Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır. Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

Fazilet Hanım ve Kızları

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Fazilet Hanım ve Kızları 31. bölüm fragmanı

fazilet hanım 31. bölüm fragmanı

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