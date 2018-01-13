Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 30. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Dizinin ekrana gelecek olan 31. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, ekrana gelen 30 bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 31. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internette "Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı" ve "Fazilet Hanım ve Kızları 31. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek ve akıldaki soru işaretleri giderilecek.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. BÖLÜM

Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer.

Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar. Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır.

Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları 31. bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm özeti

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