Fazilet Hanım ve Kızları 32. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yağız'ın itirafı, Sinan için sarsıcı olacak. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 32. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sinan’ın Kerime’ye doğru attığı adımla birlikte Hazan’ın taşımak zorunda kaldığı sır artık eskisinden de ağırdır. Sinan verdiği kararın ağırlığı altında ezilirken, Yağız babasıyla yaşadığı yüzleşmenin ardından Kerime meselesine olan tutumunu değiştirmeye çalışır.
Sinan’ın seçimini bütün kalbiyle sorgulayan Hazan ise yanlış yolda olduklarının farkındadır fakat girdikleri yolun dönüşü yoktur. Ne var ki, oğluna kavuşmanın sarhoşluğu içinde olan Kerime eskisinden çok daha tehlikeli ve düşmanlık doludur. Kerime’nin nefret dolu yüzüyle ilk kez karşı karşıya kalan Hazan neye uğradığını şaşırmış haldedir.
Diğer yanda, Yasin yüzünden annesiyle karşı karşıya gelen Ece, Fazilet’in attığı radikal adımla Hazım’a karşı zor durumda kalır. Nil, Selin ve Yasemin’in Fazilet ve kızlarına karşı güçlerini birleştirmesi ise ilk meyvesini Hazım’a oynadıkları oyunla verir. Selin’in zaferi Ece ve Fazilet cephesinde yankıları kolay dinmeyecek bir hezimetle sonuçlanırken, yalı yangın yerine döner.
Yağız ve Sinan birbirlerinden habersiz yaşadıkları fırtınalarla aynı sığınağa, annelerinin toprağına sığınırken Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur. Hazan’ın, Yağız’ı Kerime’nin düşmanlığından korumaya çalışması kanlı bir felakete dönüşürken Fazilet’in öğrendiği korkunç bir gerçek taş üstünde taş bırakmaz.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. BÖLÜM
Kerime ve Hazan’ın kavgası Sinan’ı hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleştirirken, Fazilet ise Yasemin’i en zayıf noktasından avlamıştır. Yaşadığı büyük şokla tamamen dağılan Sinan dizginlenmesi mümkün olmayan bir öfke içinde serseri mayın gibidir.
Hazan, onun yanlış bir adım atmaması için çırpınırken Sinan’ı zapt etmesi mümkün değildir. Hazım’la yüzleşmeye kararlı olan Sinan’ın gösterdiği tepki büyük bir kaosun başlangıcı olur. Diğer yanda, Sinan ve Hazan arasında büyük bir gerilim olduğunu fark eden Yağız, kardeşi için endişelidir.
Hazan, Sinan’ın Yağız’ı şüphelendirecek bir adım atmasını engellemeye çalışırken Yağız, bir yandan Kerime düğümünün, bir yandan da dibe vuran kardeşine ne olduğunun peşindedir. Fazilet’in avucuna düşen Yasemin, kendine yeni müttefikler bulurken, Fazilet ise zafer sarhoşluğunu bile yaşayamadan Ece’nin derdine düşmüştür.
Ece ve Yasin arasındaki buzların erimeye başlaması Fazilet’i alarma geçirir. Yağız, kimsenin beklemediği bir anda Kerime ile ilgili gerçeğe yürürken, Sinan, Hazan’ın tüm çabasına rağmen herkes için çok riskli bir adım atar. Gerçeğe giden yolda atılan bu adımın artık ne Sinan ne de Yağız için geri dönüşü yoktur.
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