Fazilet Hanım ve Kızları 32. bölümüyle Star TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Yağız'ın itirafı Sinan için sarsıcı oldu. Son bölümü seyreden seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağını araştırırken, gelecek bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 32. son bölüm özeti ve 33. bölüm fragmanına dair tüm detaylar...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Nazan KEsal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Tolga Güleç'in paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları 32. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünü seyreden vatandaşlar, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Fakat Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 32. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sinan’ın Kerime’ye doğru attığı adımla birlikte Hazan’ın taşımak zorunda kaldığı sır artık eskisinden de ağırdır. Sinan verdiği kararın ağırlığı altında ezilirken, Yağız babasıyla yaşadığı yüzleşmenin ardından Kerime meselesine olan tutumunu değiştirmeye çalışır. Sinan’ın seçimini bütün kalbiyle sorgulayan Hazan ise yanlış yolda olduklarının farkındadır fakat girdikleri yolun dönüşü yoktur. Ne var ki, oğluna kavuşmanın sarhoşluğu içinde olan Kerime eskisinden çok daha tehlikeli ve düşmanlık doludur.
Kerime’nin nefret dolu yüzüyle ilk kez karşı karşıya kalan Hazan neye uğradığını şaşırmış haldedir. Diğer yanda, Yasin yüzünden annesiyle karşı karşıya gelen Ece, Fazilet’in attığı radikal adımla Hazım’a karşı zor durumda kalır. Nil, Selin ve Yasemin’in Fazilet ve kızlarına karşı güçlerini birleştirmesi ise ilk meyvesini Hazım’a oynadıkları oyunla verir. Selin’in zaferi Ece ve Fazilet cephesinde yankıları kolay dinmeyecek bir hezimetle sonuçlanırken, yalı yangın yerine döner. Yağız ve Sinan birbirlerinden habersiz yaşadıkları fırtınalarla aynı sığınağa, annelerinin toprağına sığınırken Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur. Hazan’ın, Yağız’ı Kerime’nin düşmanlığından korumaya çalışması kanlı bir felakete dönüşürken Fazilet’in öğrendiği korkunç bir gerçek taş üstünde taş bırakmaz.
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