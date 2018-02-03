Fazilet Hanım ve Kızları bu akşam yeni bölümüyle ekralara gelecek. Büyük heyecanın yaşanacağı Fazilet Hanım ve Kızları'nda nefesler tutuldu. Bu akşamki bölümde yüzleşmelerle dolu karanlık gece tüm taşları yerinden oynatacağa benziyor. Sinan Hazım'la hayatının yüzleşmesini yaşayacak. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölümüne dair detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 33. YENİ BÖLÜMÜ

Sinan, Yağız’ın gizemli aşkının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor...

Abisinin mezarlıkta yaptığı aşk itirafıyla şaşkına dönen Sinan, Yağız’a acı veren gizemli kızın kim olduğunu öğrenmek isterken, Hazan ve Kerime arasında yaşananlar Kerime’nin eline koz verir. Hazım ve Ece arasında yaşanan Yasin krizi ise, Fazilet’in Selin ve Şükriye’ye yaptığı baskının gölgesinde kalır. Selin’in oynadığı oyunun ortaya çıkması Ece’yi nefret dolu bir intikama sürüklerken Hazım bir baba olarak çok zor durumdadır. Kerime’nin oyununa gelen Hazan, Yağız’ı korumak isterken bu kez Fazilet’le karşı karşıya gelir. Kerime’nin Hazan’a düşman olmasından tedirgin olan Fazilet, Yağız için büyük tehlikedir. Hazan’ın Yağız’ı kurtarmak için verdiği tepki, Fazilet’in gözlerini Yağız ve Hazan’a çevirmesine sebep olur. Yağız ve Hazan’a baktığında gördüklerinden tedirgin olan Fazilet, Yağız’ı hayatının gerçeğiyle yüzleştirmek için harekete geçer. Fazilet’in atacağı adımdan habersiz olan Hazan için annesini durdurmak artık imkansızdır. Sonunda Kerime’yi babasıyla ilgili konuşturmayı başaran Sinan ise öğrendiği korkunç gerçekle birlikte Hazım’la hayatının yüzleşmesini yaşar. Yüzleşmelerle dolu karanlık gece tüm taşları yerinden oynatmak üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur...

Sinan’ın Kerime’ye doğru attığı adımla birlikte Hazan’ın taşımak zorunda kaldığı sır artık eskisinden de ağırdır. Sinan verdiği kararın ağırlığı altında ezilirken, Yağız babasıyla yaşadığı yüzleşmenin ardından Kerime meselesine olan tutumunu değiştirmeye çalışır. Sinan’ın seçimini bütün kalbiyle sorgulayan Hazan ise yanlış yolda olduklarının farkındadır fakat girdikleri yolun dönüşü yoktur. Ne var ki, oğluna kavuşmanın sarhoşluğu içinde olan Kerime eskisinden çok daha tehlikeli ve düşmanlık doludur. Kerime’nin nefret dolu yüzüyle ilk kez karşı karşıya kalan Hazan neye uğradığını şaşırmış haldedir. Diğer yanda, Yasin yüzünden annesiyle karşı karşıya gelen Ece, Fazilet’in attığı radikal adımla Hazım’a karşı zor durumda kalır. Nil, Selin ve Yasemin’in Fazilet ve kızlarına karşı güçlerini birleştirmesi ise ilk meyvesini Hazım’a oynadıkları oyunla verir. Selin’in zaferi Ece ve Fazilet cephesinde yankıları kolay dinmeyecek bir hezimetle sonuçlanırken, yalı yangın yerine döner. Yağız ve Sinan birbirlerinden habersiz yaşadıkları fırtınalarla aynı sığınağa, annelerinin toprağına sığınırken Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur. Hazan’ın, Yağız’ı Kerime’nin düşmanlığından korumaya çalışması kanlı bir felakete dönüşürken Fazilet’in öğrendiği korkunç bir gerçek taş üstünde taş bırakmaz.

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