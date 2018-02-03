Fazilet Hanım ve Kızları 34. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Yayınlanan 33. bölüm sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, dizinin bitimiyle birlikte "Fazilet Hanım ve Kızları 34. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 33. bölümü nefes kesti. Dizinin yayınlanan 33. bölümünde Sinan, Yağız’ın gizemli aşkının kim olduğunu öğrenmeye çalıştı, Kerime’nin oyununa gelen Hazan, Yağız’ı korumak isterken bu kez Fazilet’le karşı karşıya geldi.
Dizinin sona eren 33. bölümü sonrasında ise yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. İzleyiciler, internet üzerinde "Fazilet Hanım ve Kızları 34. yeni bölüm fragmanı" aramasını arttırdı. Yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, merakla fragmanı bekliyor.
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek ve akıldaki soru işaretlerinin bir kısmı giderilecek.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 33. BÖLÜM
Abisinin mezarlıkta yaptığı aşk itirafıyla şaşkına dönen Sinan, Yağız’a acı veren gizemli kızın kim olduğunu öğrenmek isterken, Hazan ve Kerime arasında yaşananlar Kerime’nin eline koz verir. Hazım ve Ece arasında yaşanan Yasin krizi ise, Fazilet’in Selin ve Şükriye’ye yaptığı baskının gölgesinde kalır.
Selin’in oynadığı oyunun ortaya çıkması Ece’yi nefret dolu bir intikama sürüklerken Hazım bir baba olarak çok zor durumdadır. Kerime’nin oyununa gelen Hazan, Yağız’ı korumak isterken bu kez Fazilet’le karşı karşıya gelir. Kerime’nin Hazan’a düşman olmasından tedirgin olan Fazilet, Yağız için büyük tehlikedir. Hazan’ın Yağız’ı kurtarmak için verdiği tepki, Fazilet’in gözlerini Yağız ve Hazan’a çevirmesine sebep olur.
Yağız ve Hazan’a baktığında gördüklerinden tedirgin olan Fazilet, Yağız’ı hayatının gerçeğiyle yüzleştirmek için harekete geçer. Fazilet’in atacağı adımdan habersiz olan Hazan için annesini durdurmak artık imkansızdır. Sonunda Kerime’yi babasıyla ilgili konuşturmayı başaran Sinan ise öğrendiği korkunç gerçekle birlikte Hazım’la hayatının yüzleşmesini yaşar. Yüzleşmelerle dolu karanlık gece tüm taşları yerinden oynatmak üzeredir.
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