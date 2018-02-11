Fazilet Hanım ve Kızları 34. son bölümüyle ekranlara geldi. Fazilet Hanım ve Kızları'nda yine heyecan doruktaydı. Sinan ile Hazım'ın yüzleşmesi oldukça sert geçti. Yağız'ın seçimi ise Hazan'ı alt üst etti. İşte Fazilet Hanım ve Kızları'nın yayınlanan son bölümüne dair detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı için aramalar yapıyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını paylaşmadı. Fazilet Hanım ve Kızları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız’ın seçimi Hazan’ı alt üst ediyor...

Hazım, Sinan’ın hamlesine hazırlıksız yakalanmıştır. Baba oğulun yüzleşmesi her ikisi için de çok sert ve sancılı olurken, Hazım oğlunun sürüklendiği çılgınlık karşısında çaresizdir. Hazan’ın Fazilet’i susturmak için son anda yaptığı hamle Fazilet’in tüm dikkatini Yağız ve Hazan üzerine çeker. Gördüğü kıvılcımlar Fazilet’i Hazan’la karşı karşıya getirirken, Hazan’ın seçimi Yağız’ı da beklenmedik başka bir seçime sürükleyecektir. Diğer yanda, Selin’in hamilelik oyununu öğrenen Ece Selin’i köşeye sıkıştırmayı başarır.

Yasin’i kaybetme korkusu Selin’i, Ece’nin bile tahmin edemeyeceği bir çılgınlığa sürükler. Hazım, Kerime ile ilgili değişen dengeleri kaldırmaya çalışırken evlatlarını korumak için tehlikeli bir adım atar. Hayatı ve çocuklarıyla ilgili büyük bir sınav vermek zorunda kalan Hazım, bir anda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşirken, gözünü intikam hırsı bürüyen Kerime ise sırtını Sinan’a yasladığını düşünerek artık raydan çıkmış bir haldedir. Hazan ve Yağız, hem Kerime’nin hem de Fazilet’in hedefindeyken, Yağız’ın seçimi Hazan’ı alt üst eder.

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